Albtraum zum NFL-Start: Prescott muss unters Messer

Für die Dallas Cowboys und Footballstar Dak Prescott hätte der Saisonstart in der US-Profiliga NFL kaum schlechter laufen können.

Der Quarterback zog sich eine Fraktur am Daumen seiner Wurfhand zu und wird nach einer Operation wochenlang fehlen - dazu ging das Auftaktspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady 3:19 verloren.

"Es ist sehr enttäuschend", sagte Prescott, "aber Verletzungen passieren. Ich kann einige Zeit nicht für mein Team da sein, das tut mehr weh als alles andere." Weniger als sechs Punkte im ersten Saisonspiel gelangen den Cowboys zuletzt 1989 bei einem 0:28 gegen die New Orleans Saints.

Brady startete erfolgreich in seine 23. und vielleicht letzte Saison. Mit 45 Jahren ist der siebenmalige Super-Bowl-Champion der älteste Quarterback, der je in einem NFL-Spiel in der Anfangsformation stand. Brady kassierte allerdings zwei Sacks und warf eine Interception. "Wir haben einiges zu besprechen", sagte der Routinier.