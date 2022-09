FC Bayern rotiert sich in die Krise, aber Salihamidzic stärkt Nagelsmann

Die jäh verloren gegangene Siegessträhne lässt beim FC Bayern die Kritik an Julian Nagelsmann wachsen - auch an dessen Personal-Entscheidungen. Sport-Vorstand Salihamidzic stärkt den Coach, aber SPORT1-Experte Stefan Effenberg nennt die wunden Punkte.

Was war die Laune unlängst doch noch prächtig beim FC Bayern nach diesem formidablen wie makellosen Saisonstart mit drei Siegen und 15:1 Toren. Und nun?

Hasan Salihamidzic wollte keinen Hehl daraus machen, dass ihn der unerwartete sportliche (Ergebnis-)Einbruch mit drei Unentschieden in Folge wie nun beim 2:2 auch gegen den VfB Stuttgart durchaus umtreibt.

Die öffentliche Kritik war da längst allgegenwärtig infolge der nunmehr schwächsten Bundesliga-Zwischenbilanz der Bayern in den vergangenen zwölf Jahren - Selbstkritik liegt freilich auf der Hand, wie sie unmittelbar nach Abpfiff bereits Thomas Müller formuliert hatte.

„Ich bin zum ersten Mal in dieser Spielzeit sauer. Sauer auf uns selbst“, meinte der Routinier sichtlich genervt, „da habe ich eine schöne Krawatte“.

Und doch wollte Salihamidzic den Finger differenzierter in die Wunde legen, dabei vor allem die Debatte um den auch in die Kritik geratenen Julian Nagelsmann kleinhalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Kritik an Nagelsmann wächst

Um dann zu rechtfertigen: „Der Trainer muss auch viele Spieler zufriedenstellen. Es ist mir lieber, dass wir auch mal unentschieden spielen, als dass wir unzufriedene Spieler haben. Deswegen sehe ich das nicht so schwarz.“

Daran jedoch, so hatte SPORT1 kürzlich bereits berichtet, gibt es bei dem Coach allerdings Zweifel. (HINTERGRUND: Bayerns erste Härtefälle)

Breitere Kader wird zur Zwickmühle

Für Reibung sorgt vor allem die erwähnte Rotation. Der von Nagelsmann und dem Klub selbst gewollte, in der Breite verbesserte Kader droht zur Zwickmühle zu werden.

Schon früh in der Saison muss sich der 34-Jährige - offenbar mehr als ihm lieb ist - als Moderator beweisen und dabei auch Forderungen aushalten wie zuletzt die von Leon Goretzka.

Der aus einer Verletzungspause zurückgekehrte Nationalspieler hatte nach seinem Kurzeinsatz in der Champions League bei Inter Mailand (2:0) betont: „Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten.“

Auch die Transfers Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und Mathys Tel müssen bislang meist mit der Bank Vorlieb nehmen - wenn Nagelsmann nicht wie gegen Stuttgart gleich sechs Veränderungen in der Startelf vornimmt.

Effenbergs Probleme mit Bayerns Rotation

„Ich hätte als Spieler ein Problem damit, wenn der Trainer so viel rotiert. Das ist mir zu viel “, meinte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass .

Verweise auf Hitzfeld: Wie kommuniziert Nagelsmann?

„Er hat mir dann eine Begründung abgeliefert, dann bleibst du auch ruhig“, sagte Effenberg. „Ich glaube, Nagelsmann muss lernen, das den Topstars zu erklären, das ist die größte Herausforderung beim FC Bayern. Du musst in der sozialen Kompetenz einzigartig sein, wenn du 20 Nationalspieler im Kader hast.“

Soft Skills mögen das Eine sein - ist das Alter am Ende das andere, das dem jetzigen FCB-Lenker in diesem Punkt abgeht? Effenberg sieht es so: „Du hast eben noch nicht diese große Erfahrung wie ein Jupp Heynckes.“