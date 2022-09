Formel 1: Briatore watscht Ferrari nach Monza-GP ab - "Unglaublich, wie sie es in jedem Rennen vergeigen"

"Ferrari hatte von Anfang an eigentlich keine Chance"

Auch in Monza kann Ferrari-Star Charles Leclerc die Pole-Position nicht in einen Sieg ummünzen. Scharfe Kritik setzt es nach dem Großen Preis von Italien von Ex-F1-Teamchef Flavio Briatore.

Ferrari-Star Charles Leclerc (Platz 2) legte den Finger verbal in die rote Wunde: „Wenn du hier von Pole startest, dann willst du auch gewinnen. Daher ist das nicht mein bester Tag.“

Ferrari lässt sich wieder in Fehler treiben

Das Problem: Die Scuderia ließ sich mal wieder in einen Fehler treiben. Als in Runde 13 nach Sebastian Vettels Aus mit Motorschaden eine virtuelle Safetycar-Phase beginnt, holt das Traditionsteam seinen führenden Top-Star Leclerc an die Box.