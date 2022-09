Joe Burrow von Cincinnati Bengals mit schlechtester Leistung seiner NFL-Karriere

Joe Burrow erlebt einen Albtraumstart in die NFL-Saison. Der Superstar der Bengals liefert das schlechteste Spiel seiner Karriere ab.

Der Superstar-Quarterback der Cincinnati Bengals, der sein Team in der vergangenen Spielzeit in den Super Bowl führte, stand nun vor allem in der Anfangsphase komplett neben sich. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)