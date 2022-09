Basketball-EM: Griechenland siegt dank Giannis Antetokounmpo gegen Tschechien, Deutschland wartet

Die Griechen gewannen am Sonntagabend ihr Achtelfinale in Berlin gegen Tschechien mit 94:88 (41:45) und buchten das letzte Ticket, hatten allerdings große Schwierigkeiten.

Am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) hat die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die zum Start in die Finalrunde ebenfalls mit Mühe Montenegro ausgeschaltet hatte (85:79), in der Mercedes-Benz Arena gegen den Favoriten Schwerstarbeit vor der Brust.

DBB-Team nun gegen Giannis

„Wenn du was erreichen willst in so einem Turnier, dann musst du natürlich gegen die Besten gewinnen“, so Schröder.