Thomas Tuchel bricht nach Chelsea-Aus sein Schweigen

Am Mittwoch hatten die Blues den deutschen Trainer nach dem 0:1 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League entlassen und kauften stattdessen Graham Potter von Brighton & Hove Albion .

Seitdem kursierten viele Gerüchte über die Trennung in den englischen Medien. Von einem Zerwürfnis zwischen Tuchel und den Besitzern um Todd Boehly ist die Rede . - nun reagierte Tuchel bei Twitter, wo er sich zuletzt am 22. April 2020 geäußert hatte, auf sein Chelsea-Aus.

Tuchel „am Boden zerstört“

Tuchel fügte an: „Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist.“

Immerhin schien die Amtszeit von dem Deutschen in London lange so etwas wie eine Traumehe zu sein. Im Januar 2021 übernahm der 49-Jährige bei den Blues von Frank Lampard. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Es ging steil bergauf. 2021 folgte der Triumph in der Champions League. Chelsea gewann wenige Monate später die Klub-WM und sicherte sich auch den Erfolg im UEFA-Supercup.

Doch in diesem Jahr ging der Saisonstart nach einem turbulenten Sommer inklusive Besitzerwechsel daneben. Chelsea gehört in der Premier League nicht zur Spitzengruppe und auch in der Champions League gab es dann die überraschende Niederlage gegen Zagreb.