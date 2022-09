US Open: Krejcikova/Siniakova gewinnen Damendoppel in New York

Das tschechische Erfolgsdoppel Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova hat bei den US Open erneut abgeräumt.

Das tschechische Erfolgsdoppel Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova hat bei den US Open erneut abgeräumt.

Die beiden 26-Jährigen entschieden das Finale in New York am Sonntag gegen Catherine McNally/Taylor Townsend (USA) mit einem 3:6, 7:5, 6:1-Erfolg für sich.