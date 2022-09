FC Bayern: Nagelsmann-Führungsstil ruft Effenberg auf den Plan / SPORT1-Kolumne

Ich hätte als Spieler ein Problem damit, wenn der Trainer derart rotiert - das ist mir zu viel. Ich persönlich hätte das anders gemacht als Nagelsmann, jetzt auch nicht in dem Stil mit sechs neuen Leuten begonnen, weil das Ergebnis am Ende immer über allem steht.

Ich muss auch ehrlich sagen: Ich wurde in meiner aktiven Zeit einige Male geschont, und da war ich richtig angepisst. Als Aktiver fragt man sich da schon: Warum? Was habe ich falsch gemacht? Du hast immer den Anspruch zu spielen.

Zum Rauswurf von Max Kruse beim VfL Wolfsburg kann ich nur sagen: Leider Gottes geht eine so große Karriere dann doch so zu Ende nach mehr als 300 Bundesliga-Spielen.

Kruse hatte ja auch großen Anteil am Klassenerhalt der Wolfsburger. Aber: Am Ende hatte er dann doch nicht diese hundertprozentige Bereitschaft und auch Fitness.

Und dann muss ein Trainer so reagieren, wie es Niko Kovac nun gemacht hat. Wahrscheinlich ist es am besten, jetzt den Vertrag mit Kruse aufzulösen und vielleicht noch mal eine neue Station im Ausland zu finden, in Amerika oder so, um dort einen neuen Vertrag unterschreiben.