Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Borussia Mönchengladbach, 0:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Freiburg und Gladbach ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Schlussphase nahm Daniel Farke noch einen Doppelwechsel vor. Für Lars Stindl und Nathan Ngoumou kamen Hannes Wolf und Yvandro Borges Sanches auf das Feld (82.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.