"Bei Bayern nicht so einfach": Hasan Salihamidzic im Doppelpass - die wichtigsten Aussagen Salihamidzic: „Nicht unser Anspruch“

Da nickt Salihamidzic: "Fand man bei Bayern nicht lustig"

Salihamidzic-Klartext im STAHLWERK Doppelpass! Der Bayern-Sportvorstand äußert sich zu vielen Themen - SPORT1 fasst seine Aussagen zusammen.

Hasan Salihamidzic war am Sonntag zu Gast im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.

Der Sportvorstand des FC Bayern nahm dabei zu vielen Themen Stellung. Er äußerte seine Meinung zur aktuellen Situation der Bayern, die nach dem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart bei der schlechtesten Bundesliga-Zwischenbilanz seit zwölf Jahren stehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Außerdem zeigte sich Salihamidzic genervt von der Thematik um die umstrittene Kimmich-Szene und den Vorwurf der „Bayern-Lobby“. Auch Gegenstand der Doppelpass-Diskussionen: Max Kruse, Julian Nagelsmann und die Bayern-Rotation sowie Robert Lewandowski. (NEWS: Salihamidzic wird bei Kimmich deutlich)

Hasan Salihamidzic über ...

... seinen Gemütszustand nach dem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart:

„Nicht so gut. Dazwischen hatten wir ein Champions-League-Spiel, das hatten wir gewonnen. Aber gegen Gladbach und gestern fehlen uns die Punkte, ganz klar.“

„Ich habe schon gesehen, dass wir nicht so die Chancen verwerten und so richtig drin sind, obwohl wir gute Möglichkeiten hatten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

… Max Kruses Aus bei Niko Kovac und dem VfL Wolfsburg:

"Überfällig": Kruse-Aus heiß diskutiert im Dopa

… die Frage, ob es gut wäre, Kruse beim VfL nun weiter mittrainieren zu lassen:

„Natürlich nicht. Max ist ein besonderer Spieler, der normalerweise das Spiel an sich zieht. Vieles geht über ihn, er ist ein Riesenfußballer. Aber sie werden sich zusammensetzen und das klären.“ (NEWS: Salihamidzic reagiert auf Kruse-Aus)

… Kruses Umtriebigkeit auf Social Media und Social-Media-Regeln beim FC Bayern:

„Das macht man ja nicht, das muss nicht sein (zu den Reaktionen von Kruses Frau, Anm. d. Red.). Auch wenn die Entscheidung hart ist, ein Stück weit verstehe ich auch, dass man sauer ist. Aber dann muss man sich zusammensetzen und das klären. (…) Die Spieler sind alle alt genug, um zu wissen, was man postet. Unsere Spieler machen das auch, dann zeigen sie, wie sie Sport machen, Trainingsbilder. Aber so viel Privates … vielleicht mal etwas aus dem Urlaub, das war‘s. Sie haben ja auch Agenturen, die sie beraten.“

Salihamidzic: „Das ist nicht unser Anspruch“

… die Situation des FC Bayern nach drei Unentschieden in Folge:

„Wir haben wirklich einen guten Start gehabt. Gegen Gladbach hätten wir gewinnen müssen, auch in Berlin (1:1 gegen Union, Anm. d. Red.) kann man unentschieden spielen - aber gestern nicht. Das ist zu wenig. Das weiß auch jeder Spieler. Der Trainer hat die Mannschaft verändert, ein bisschen sehr verändert. Was auch okay war nach dem Champions-League-Spiel und dem Pokalspiel. Klar, dass das dann nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Aber wir haben erwartet, dass wir das Spiel gewinnen. Ich sage klar: Das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen uns finden und zu Hause auch attraktiver spielen.“

… die Rotation von Trainer Julian Nagelsmann:

„Ich will es mal so sagen: Es war ein Ausrutscher. Wir sind immer noch am Anfang. Wir rotieren viel, der Trainer muss auch viele Spieler zufrieden stellen. Es gilt nun, ein gutes Fingerspitzengefühl zu finden. Ich habe es ihm aber auch gesagt: Es ist mir lieber, dass wir auch mal unentschieden spielen, als dass wir unzufriedene Spieler haben. Deswegen sehe ich das nicht so schwarz.“

… den Führungsstil von Nagelsmann:

„Wir sind alle gefragt. Natürlich muss Julian seinen Stil finden. Es ist die Aufgabe von uns allen, jeder von uns ist gefragt, die Spieler auch. Wenn es um die Abwehr geht, da gibt es Upa, Lucas, Matthijs: Es ist schwer, da einen rauszulassen. Wer geht raus? Das ist schwer. Julian spricht viel, ist natürlich auf Augenhöhe. Er hat mehr Kontakt zu den Führungsspielern und dem Mannschaftsrat. Dass er seinen Stil noch herausfinden muss, ist klar. Das ist ein Lernprozess, aber das ist bei Bayern auch nicht so einfach.“

Salihamidzic: "Lieber Unentschieden als schlechte Stimmung"

… Jamal Musiala, der zuletzt mehrmals draußen blieb:

„Er hätte wahrscheinlich häufiger gespielt, hatte ein muskuläres Problem an der Hüfte. (…) Es ist klar und berechtigt, dass wir jetzt darüber diskutieren, weil wir nicht gewonnen haben. Hätten wir gewonnen, gäbe es das jetzt nicht. Barca hat auch Spieler geschont, aber sie haben 4:0 gewonnen. (…) Wir haben gemeinsam darüber bei einem Espresso gesprochen. Wir haben gehofft, dass wir trotzdem das Spiel gewinnen. Ich gebe allen recht: Es war nicht wie gegen Gladbach, als es uns von den Sitzen gerissen hat. Es war etwas Sand im Getriebe.“

Attacke gegen Mislintat: „Nicht der intelligenteste Satz“

… die Debatte um einen Bayern-Bonus und entsprechende Aussagen von Sven Mislintat:

„Der Elfmeter in der Nachspielzeit für Stuttgart war berechtigt. Es überrascht mich aber sehr, dass dieser Bayern-Bonus angemerkt wird. Den gibt es nicht, schon gar nicht in dieser Saison. In den ersten Spielen wurde eher gegen uns gepfiffen.“ (NEWS: Brazzo reagiert auf Kimmich-Szene)

„Es stört mich, dass wir jetzt eine Szene gegen Bayern München herausnehmen und daraus so etwas wie eine Bayern-Lobby machen. Darüber jetzt eine Stunde zu sprechen, ist mir zu viel.“

„Das ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Er (Mislintat, Anm. d. Red.) hatte vielleicht einen Moment gehabt, in dem er nicht den intelligentesten Satz gesagt hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

… das Zupfer-Foul gegen Joshua Kimmich in der Partie gegen den VfB Stuttgart:

„Er zieht ja das Foul, er spürt das Ziehen. Ich habe mich damit auch nicht mehr beschäftigt. Ich hätte das auch gepfiffen, er ist ja auch mein Spieler. Im Mittelfeld hätte der Schiedsrichter auch gepfiffen. Es ist aber gefährlich, was Jo da gemacht hat, weil es im eigenen Strafraum war. (...) Er wird das nicht mehr machen.“

Pfiffe bei Lewandowski-Rückkehr? „Fans haben Gespür“

… das Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League:

„Den kennen wir ganz gut, die Jungs werden das wissen. Der Trainer wird sie darauf einstellen. Es ist aber nicht nur Lewandowski, sie haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Wir haben keine Angst, aber Respekt. Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen. (…) Das sind die Spiele, wofür wir leben und arbeiten. Er ist ein Spieler, der mit uns alles gewonnen hat. Ich werde nicht pfeifen. Die Fans haben ein gewisses Gespür dafür.“

… die Frage, ob die Bayern nicht eine echte Nummer 9 hätten verpflichten müssen:

„Wir haben Vertrauen zu den Spielern, die da sind. Serge (Gnabry, Anm. d. Red.), er hat gestern zwar nicht getroffen, aber ist normalerweise ein Killer, wir haben Mané. Wir haben uns gefragt, wer besser wäre als die, die wir schon haben.“

„Am Ende haben wir entschieden, dass wir ihn (Lewandowski, Anm. d. Red.) verkaufen. Hätten wir keinen Ersatz gehabt, wären wir beim Nein geblieben. Es war nur möglich, weil wir Geld eingenommen haben.“

"Ich werde nicht pfeifen": Salihamidzic scherzt über Lewy-Rückkehr

… Mathys Tel:

„Er ist 17, hat viele Qualitäten, diesen Riecher, den Schuss: Er ist das größte Talent in Europa auf dieser Position.“

… den an Bologna transferierten Joshua Zirkzee:

„Ich glaube, er muss noch einen Schritt machen, um da hineinzuwachsen. Wir haben es nun so gemacht, dass wir ihn immer wieder zurückkaufen können.“

Keine Salihamidzic-Gespräche mit Harry Kane

… die Königstransfers des FC Bayern um Sadio Mané und die Stürmersituation:

„Natürlich freue ich mich, für uns alle, dass wir dieses Bild des FC Bayern gedreht haben, das wir in der Öffentlichkeit hatten. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter und müssen uns in die Saison einarbeiten. Das Lob über die Transfermarkt-Periode kann jetzt auch mal zur Seite geschoben werden. (…) Mané hat eine unglaubliche Mentalität und hatte nun zwei Spiele, in denen es nicht so lief.“

„Wir müssen uns ja auch die Bilanzen angucken. Die Jungs verdienen auch einiges. Wir werden uns natürlich die Saison erst einmal anschauen, wie das funktioniert. Wir sind besetzt wie schon lange nicht mehr.“

… Gerüchte um Transfer-Gespräche mit Harry Kane:

… den Auslöser für die Bayern, ihre Transferstrategie zu verändern:

„Die Pandemie, ganz klar. Wir hatten auch in den Jahren vorher gewollt, Geld auszugeben. Das war nicht möglich. Du kannst nicht für wenig Geld große Qualität kaufen. Bayern München muss immer auf das Finanzielle achten und sinnvoll wirtschaften.“

Salihamidzic genervt: "Eine Stunde darüber zu sprechen, ganz ehrlich"

Salihamidzic mit neuem Blickwinkel

… über die Mega-Transfer-Offensive des FC Barcelona:

„Ich schaue da nicht hin, aber es wundert einen.“

… die Neuerung, das Spiel mittlerweile von der Tribüne aus zu verfolgen:

„Ich glaube, dass das für uns alle eine neue Perspektive gibt. Für mich, um das Spiel von oben zu analysieren und eine gewisse Distanz zu haben. In der Pause bin ich in der Kabine.“

… die Möglichkeit, dass ein Sportdirektor überstimmt werden könnte wie einst in Leipzig:

„So etwas passiert bei uns nicht. Wir haben einen Prozess, den halten wir ein. [...] Ich gebe euch recht: Es ist wichtig, dass es einen gibt, einen Sportdirektor, der entscheiden kann.“

