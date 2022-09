Bundesliga: SC Freiburg verpasst nach Remis gegen Borussia Mönchengladbach Tabellenführung

Der SC Freiburg muss sich gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Remis zufrieden geben und die Tabellenführung an Union Berlin abtreten.

Nix war‘s mit dem Gipfelsturm: Der SC Freiburg hat die Rückkehr an die Bundesliga-Spitze nach einer hart umkämpften Nullnummer verpasst.

„Es war ein gutes 0:0 heute“, sagte Freiburgs Michael Gregoritsch bei DAZN . „Wir haben gut nach vorne gespielt, treffen in der einen oder anderen Situation aber die falsche Entscheidung. Trotzdem haben wir eine gute Partie gespielt.“

Chancenfestival bei Freiburg gegen Gladbach

Vor 34.000 Zuschauern im ausverkauften Freiburger Stadion ging es gleich zu Beginn munter hin und her. Der Japaner Ritsu Doan (2.) hatte die Führung genauso auf dem Fuß wie der Gladbacher Florian Neuhaus auf der Gegenseite (5.). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach knapp zehn Minuten übernahmen die Gastgeber, die am Donnerstag zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League gegen Aserbaidschans Meister Qarabag Agdam gewonnen hatten (2:1), weitgehend die Kontrolle.

Die beste Chance in dieser Phase hatten allerdings die Gladbacher bei einem Konter. Marcus Thuram scheiterte an SC-Torwart Mark Flekken (14.). Auf der anderen Seite nutzte der erstmals in der Startelf stehende Neuzugang Daniel-Kofi Kyereh eine ebenso große Möglichkeit nicht (16.).