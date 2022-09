Deutsche Greco-Ringer zum WM-Auftakt ohne Medaillen

Die deutschen Greco-Ringer sind am Auftaktwochenende der WM in Belgrad erwartungsgemäß leer ausgegangen.

Die deutschen Greco-Ringer sind am Auftaktwochenende der WM in Belgrad erwartungsgemäß leer ausgegangen. In der Hoffnungsrunde nach einer Viertelfinalniederlage kam für den ehemaligen EM-Dritten Hannes Wagner (Lichtenfels/87 kg) das Aus. Bis in die Runde der besten Acht zogen auch Roland Schwarz (Berghausen/82) und Fabian Schmitt (Burghausen/55) ein, erhielten aber aufgrund von Halbfinalniederlagen ihrer Bezwinger keine zweite Chance.