Formel 1: 2. WM-Titel winkt! Wie Max Verstappen bereits in Singapur Weltmeister werden kann

Da in Brasilien noch ein Sprintrennen auf dem Programm steht, gibt es nach dem Singapur-GP in den letzten fünf Rennen noch 138 Punkte zu holen.

Verstappen muss Leclerc deutlich hinter sich lassen

Verstappen muss also beim nächsten Rennen am 2. Oktober in Singapur mindestens 22 Punkte mehr als Leclerc, 13 Zähler mehr als Teamkollege Sergio Pérez und sechs Punkte mehr als Mercedes-Pilot George Russell holen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Allzu wahrscheinlich ist es also nicht, dass Verstappen seinen zweiten WM-Titel bereits in Singapur einfährt - doch so oder so ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit.