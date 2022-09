1. FC Köln: Steffen Baumgart schimpft nach Pleite gegen Union Berlin über Schiedsrichterleistung

Er wolle „die Leistung der Schiedsrichter nicht mehr akzeptieren, weil mir das einfach auf die Eier geht“, schimpfte Baumgart bei DAZN , betonte aber: „Die Niederlage lag nicht an den Schiedsrichtern. Wir waren in allen Belangen unterlegen.“

Baumgart störte sich insbesondere am sehr zweifelhaften Elfmeterpfiff in der zehnten Minute, als Innenverteidiger Luca Kilian aus kurzer Distanz und von hinten den Ball an den Arm bekam. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Elfmeterpfiff bringt Baumgart auf die Palme

Damit habe er "auf Dauer ein Problem", weil er das in seiner Zeit als Aktiver anders gelernt habe und es seinen Spielern entsprechend weitergebe: "Aber vielleicht sollte ich das in mein Training aufnehmen, dass man einfach so in den Mann springen kann ohne Konsequenz."