Max Kruse reagiert auf Wolfsburg-Aus und Kovac: "Ich entscheide, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist"

Max Kruse meldet sich in seiner Instagram-Story zu Wort. Er respektiere die Meinung von Niko Kovac, wehrt sich aber auch gegen Vorwürfe.

„Der Trainer hat entschieden, mich nie wieder mit in den Kader zu nehmen. Das kam, gerade nach den letzten zwei Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe, für mich überraschend – aber sicherlich auch für viele von euch“, erklärte der Offensivspieler in seiner Instagram-Story. (Kovac: Kruse nie mehr für Wolfsburg)