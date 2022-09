Anzeige

NFL: So heikel wird Bradys letzte Saison mit den Bucs Bradys heikle letzte Saison

Sebastian Mühlenhof, Holger Luhmann

Tom Brady will es also doch noch einmal wissen, doch es wird eine schwierige letzte Saison für den NFL-Superstar. Denn die Tampa Bay Buccaneers gelten zwar wieder als einer der Titelkandidaten, haben aber einige Sorgen.

Diesen Schritt könnte Tom Brady am Ende bereuen. Dass nach dem Rücktritt vom Rücktritt der Haussegen beim NFL-Superstar und dessen Ehefrau Gisele Bündchen schief hängen soll, ist eine Sache. Doch auch sportlich steht der 45 Jahre alte Quarterback vor einer schwierigen letzten Saison mit den Tampa Bay Buccaneers.

Zunächst einmal wird sich Brady selbst in eine optimale physische Verfassung bringen müssen.

Brady hatte schnell gemerkt: Ein Dasein als Hausmann, das ist noch nichts für den siebenmaligen Super-Bowl-Champion. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In der Vorbereitung verpasste er zwei Wochen. Wie gut er beim ersten Spiel der Bucs am Montag bei den Dallas Cowboys schon in Form ist, wird sich zeigen.

Doch auch in der gesamten Franchise aus Florida gibt es noch zahlreiche Baustellen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Brady: “Es geht eine Menge Sch**** vor sich”

Die größte Änderung wurde auf dem Trainerposten vollzogen. Bruce Arians ist zurückgetreten und hat nun eine neue Funktion, in der er General Manager Jason Licht ab sofort unterstützen wird. An seiner Stelle hat Todd Bowles den Posten als Headcoach übernommen. (So tickt Bradys neuer Boss)

Neuer Headcoach: Wie gut harmoniert Bowles mit Brady?

Bowles kam 2019 zu den Buccaneers und agierte seitdem als Defensive Coordinator. Dabei formte der 58-Jährige eine starke Unit, behob die jahrelangen Defensive-Probleme. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Nun muss Bowles zeigen, ob er auch in der Offensive sein Handwerk versteht - und mit Superstar Brady zusammenarbeiten kann.

Pass Rush der Buccaneers sorgt für Fragezeichen

An weiteren Aufgaben mangelt es Bowles nicht. So bereitet ihm defensiv der Pass Rush Sorgen. Während Shaq Barrett weiterhin im Team ist, haben mit Ndamukong Suh und Jason Pierre-Paul zwei der besten Quarterback-Jäger ihren Vertrag nicht verlängert.

Die Hoffnungen ruhen auf dem letztjährigen Erstrundenpick Joe Tryon-Shoyinka. Er deutete in seinem ersten Jahr bereits sein Potenzial an, muss sich jedoch steigern. Um etwas mehr Tiefe auf der Position zu haben, holten die Bucs die erfahrenen Spieler Carl Nassib und Akiem Hicks.

Wer tritt in die Fußstapfen von Gronkowski?

Eine andere Frage, die Brady unmittelbar betrifft: Wer tritt in die Fußstapfen von Bradys kongenialen Partner Rob Gronkowski, der seine Karriere beendet hat?

Patriots-Reunion bei den Bucs?

Die Routiniers Cameron Brate und Kyle Rudolph sind verlässliche Optionen, verfügen allerdings nicht über die Extraklasse eines Gronkowski.

So werden die Wide Receiver gefordert sein. Licht holte mit Julio Jones und Russell Gage gleich zwei hochkarätige Spieler. Jones war in den vergangenen Jahren einer der besten Passempfänger der Liga, während sich Gage beim Division-Rivalen aus Atlanta zu einen starken Anspielstation entwickelt hat. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Verletzungssorgen bei den Bucs

Ein weiteres Problem: Jones hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, Chris Godwin kuriert einen Kreuzbandriss aus, kehrte deshalb erst Anfang August wieder ins Teamtraining zurück.

Dabei müssen Brady und die Bucs gleich funktionieren: Mit den Dallas Cowboys, New Orleans Saints, Green Bay Packers und Kansas City Chiefs warten gleich vier unangenehme Gegner. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wackelige O-Line: Droht Brady viel Druck?

Für Brady könnte es auch noch aus einem anderen Grund eine richtig unangenehme Saison werden. Eine Frage, die sich die Bucs-Fans und die NFL-Experten stellen ist: Wie gut ist die Offensive Line, die ihren Quarterback vor den gegnerischen Verteidigern bisher sehr gut beschützte. 45 erlaubte Sacks in den letzten zwei Spielzeiten ist Liga-Bestwert. In diesem Jahr gibt es jedoch einen Umbruch, denn gleich drei Spieler aus der Vorsaison stehen nicht zur Verfügung.

Ali Marpet beendete seine Karriere, Alex Cappa ging zu den Cincinnati Bengals und Ryan Jensen zog sich eine schwere Knieverletzung zu, sodass er wohl sehr lange ausfallen wird.

Das könnte in der Mitte der Linie für eine empfindliche Soll-Bruchstelle sorgen - die Brady am eigenen Leib zu spüren bekommen könnte.

Auf der so wichtigen Center-Position steht mit Robert Hainsey nun ein junger Mann, der im vergangenen Jahr in der dritten Runde im NFL Draft geholt wurde.

Links neben ihm steht in Luke Goedeke ein weiteres Talent. Er ist der diesjährige Zweitrundenpick und gilt als enorm talentiert. Jedoch brauchen Offensive Lineman meist Jahre, um sich an die NFL zu gewöhnen. Der 23-Jährige muss aber sofort liefern, da der eigentliche Starter Aaron Stinnie mit einer Knieverletzung die komplette Saison ausfällt.

Immerhin holten sich die Bucs für die rechte Seite mit Shaq Mason einen der besten Guard-Spieler in der Liga. Mason kennt zudem Brady aus gemeinsamen Tagen bei den New England Patriots.

Brady: „Es wird eine Herausforderung“

„Es wird eine Herausforderung werden“, sagte Brady in seinem eigenen Podcast über die O-Line. Er wünscht sich, dass seine Teamkollegen die Vorbehalte in Motivation umwandeln: „Ich hoffe, sie nehmen sich zu Herzen, was all diese Menschen gesagt haben, denn das waren nicht immer schöne Dinge.“

Motiviert ist auch Brady. Das Ziel ist klar: Am Ende will er sich seinen achten Meisterring anstecken. Vielleicht wird er seiner Frau Gisele Bündchen dann endlich ihren Wunsch erfüllen und sich zur Ruhe setzen.