Formel 1: Sebastian Vettel muss Monza-GP vorzeitig beenden - Aston-Martin-Pilot fällt in Italien aus

Sebastian Vettel muss sein letztes Rennen in Monza vorzeitig beenden. Der Aston Martin des Deutschen verliert plötzlich an Leistung. Zu Beginn des Rennens hatte ihn sein Teamkollege überholt.

Nach dem frühen Aus in Q1 am Samstag ging auch sein Arbeitstag in Monza am Sonntag im Rennen nicht viel länger.