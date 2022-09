"Bin sprachlos" Edin Dzeko attackiert bosnischen Verband aufgrund von Länderspiel gegen Russland

Pjanic: „Ich bin sprachlos“

Er machte zugleich deutlich: „Ich stehe in diesen schwierigen Zeiten solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.“ Sein Mitspieler Miralem Pjanic erklärte, dass die Ansetzung nicht fassen könne: „Die Entscheidung ist nicht gut. Ich bin sprachlos.“

Der nationale Verband hatte sich mit Russland auf ein Testspiel am 19. November in St. Petersburg geeinigt, einen Tag vor Beginn der WM in Katar. Bosnien hatte sich nicht für das Turnier qualifiziert, Russland war wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine von der WM ausgeschlossen worden.