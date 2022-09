Bundesliga heute live: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im TV, Stream, Ticker

Freiburg an Tabellenspitze: "Nicht mehr der sympathische Außenseiter"

Der SC Freiburg begrüßt am Sonntagabend (17.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Während das Streich-Team die Tabellenführung behaupten will, gilt es für die Fohlen, den Kontakt nach oben zu wahren.

Streich stufte es als korrekt ein, dass seine Mannschaft als Spitzenreiter in den anstehenden Spieltag der Fußball-Bundesliga geht - und diese Position mit einem Sieg am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (ab 17.30 Uhr im Liveticker ) verteidigen kann.

Die bisherigen zwölf Punkte nach fünf Begegnungen bedeuten eine Bestmarke für den SC, der erst zum zweiten Mal in seiner Historie die Eliteklasse anführt - zuvor gelang den Freiburgern dieses Kunststück nur am ersten Spieltag der Saison 2000/01. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ginter im Mittelpunkt

Gegen die Borussia wird vor allem Matthias Ginter im Blickpunkt stehen. Der Nationalverteidiger, der auch schon zwei Treffer in der laufenden Spielzeit beisteuern konnte, kehrte im Sommer nach 154 Bundesligapartien für Gladbach zu seinem Heimatverein zurück.

Nach dem Michael Gregoritisch in der Europa League erstmals auf der Bank Platz nahm, kehrt der Österreicher in der Bundesliga in die Startaufstellung zurück und übernimmt das Sturmzentrum. Fraglich ist, ob Streich noch weitere Änderungen im Zuge der Europapokal-Rotation vornimmt.