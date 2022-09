Anzeige

NFL: Neustart für EQ St. Brown! Gelingt ihm bei den Chicago Bears endlich der Durchbruch? Kompletter Neustart für EQ

Eric Böhm, Maximilian Schwoch

Equinameous St. Brown spielt in der kommenden Saison für die Chicago Bears. Gelingt ihm dort endlich der Durchbruch?

Neustart in der „Windy City“!

Für Equinameous St. Brown beginnt mit dem Start der neuen Saison auch eine neue Zeitrechnung in der NFL. Der 25 Jahre alte Deutsch-Amerikaner verließ zum Ende der vergangenen Saison die Green Bay Packers und schloss sich den Chicago Bears an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Sein Ziel ist klar: Im 300 Kilometer entfernten Chicago soll nun endlich der ersehnte Durchbruch gelingen. Doch warum ausgerechnet Chicago?

„Es waren mehrere Gründe, die den Ausschlag gegeben haben“, verrät St. Brown, der einen Einjahresvertrag unterschrieb, bei SPORT1. Der erste Grund: „Die Chicago Bears wollten mich unbedingt haben. Ich habe sofort die Wertschätzung gespürt.“

EQ mit Problemen nach Debüt-Saison

Dazu kommt: „Der neue Offensive Coordinator der Bears (Luke Getsy, Anm. der Red.) ist der ehemalige Quarterback-Coach der Packers. Das heißt, ich kenne sein System. Es sind hier einfach sehr gute Bedingungen für mich.“

Gute Bedingungen, um endlich den ersehnten Durchbruch in der NFL zu schaffen? 2018 wurde EQ an 207. Stelle von den Packers gedraftet und damit zum ersten deutschen Passempfänger in der NFL. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Nach einer ansprechenden Debütsaison 2018 mit 21 Receptions für 328 Yards folgte der erste Rückschlag: Aufgrund einer Knöchelverletzung verpasste er die darauffolgende Saison komplett.

Wieder fit, blieb es bei sporadischen Einsätzen: Ein Highlight: Im Dezember 2020 fing er nach Zuspiel von Star-Quarterback Aaron Rodgers im Spiel gegen die Tennesse Titans seinen ersten Touchdown – als erst dritter Deutscher überhaupt. Es sollte sein einziger bis heute bleiben.

EQ St. Brown (li.) wird auch in der kommenden Saison auf seinen Bruder Amon-Ra (re.) treffen

Denn der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: Zu Beginn der Vorsaison verpasste EQ den Cut und flog aus dem 53er-Kader der Cheeseheads. Er wurde allerdings in den Practice Squad aufgenommen und stand so immerhin in 13 Saisonspielen im Kader. Große Highlights konnte er allerdings nicht setzen, da er vorwiegend in Special Teams eingesetzt wurde. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Starter bei den Bears?

„In Green Bay hatte ich sehr viel Pech. In meiner zweiten Saison hatte ich mich verletzt und bin das ganze Jahr ausgefallen“, erklärt St. Brown. Auch Anfang der vergangenen Saison habe er eine leichte Verletzung gehabt.

Nun also der Neustart bei den Bears. Und nur wenige Experten erwarteten, dass St. Brown in Chicago eine deutlich wichtigere Rolle als bei den Packers spielen werde. Neben Darnell Mooney wurden auch Byron Pringle und Velus Jones Jr. höher gehandelt als der Neuzugang aus Green Bay.

Doch nach der Vorbereitung sieht es etwas anders aus. Denn dort hinterließ St. Brown einen positiven Eindruck. Es erscheint es inzwischen durchaus möglich, dass er neben dem gesetzten Mooney einen Platz als Starter ergattern könnte.

Auch die Chemie mit Quarterback Justin Fields scheint zu passen. „Er ist definitiv immer am richtigen Platz und weiß, wohin er bei bestimmten Plays laufen muss. Auf jeden Fall ist er eine Waffe in der Offense“, lobte der 23-Jährige den Deutschen Wide Receiver vor einigen Wochen.

EQ entgegnet bei SPORT1: „In der Preseason und Vorbereitung hat das mit Justin Fields auch schon gut geklappt. Also hoffe ich mal auf ein gutes Jahr.“

Ein Wechsel nach Chicago ist für ihn auch so ein bisschen wie die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Denn sein ehemaliges College Notre Dame liegt nicht weit entfernt von der US-Metropole. „Chicago ist eine super Stadt. Das Team ist eine coole Truppe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Kälte im Winter macht mir nicht so viel aus, das kenne ich ja vom College“, erklärt St. Brown.

EQ „nicht überrascht“ von Entwicklung von Bruder Amon-Ra

Eins steht bereits fest: Auch in der neuen Saison wird es wieder, sofern beide spielen, zum Bruderduell zwischen EQ und Amon-Ra St. Brown kommen. Denn wie die Packers und die Bears spielen auch die Detroit Lions in der NFC North. Und dort ließ der jüngere der St. Brown-Brüder in seinem Rookie-Jahr mit fünf Touchdowns aufhorchen.

Und was sagt der ältere Bruder zu dieser rasanten Entwicklung? „Ich war gar nicht überrascht. Ich hatte damit gerechnet“, betont EQ. Amon-Ra habe schon von klein an einen starken Willen gehabt. „Wenn er was erreichen will, dann schafft er es auch. Das war schon immer so. Ich bin sehr stolz auf ihn.“

Zum Auftakt steht für St. Brown und die Bears gleich ein anspruchsvolles Duell auf dem Programm. Zu Gast sind die San Francisco 49ers, die im NFC-Finale der vergangenen Saison dem späteren Champions Los Angeles Rams nur knapp unterlagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Dann will auch der 25-Jährige die ersten Highlights für sein neues Team setzen. Großartigen Druck macht er sich allerdings nicht: „Eigentlich sind meine Ziele zu Beginn einer Saison immer gleich: Gesund bleiben und gute Spiele zeigen. Wenn ich gesund bin, bringe ich meine Leistung.“