FC Bayern: "Er wird das nicht mehr machen" - Salihamidzic spricht über Kimmich-Foul und kritisiert Mislintat

Hasan Salihamidzic hat zum umstrittenen Foul an Joshua Kimmich eine klare Meinung. Zudem schießt er gegen Sven Mislintat zurück.

Hasan Salihamidzic hat bei SPORT1 im STAHLWERK Doppelpass auf das umstrittene Foul an Joshua Kimmich aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart reagiert.

Er betonte allerdings auch: „Es ist aber gefährlich, was Jo da gemacht hat, weil es im eigenen Strafraum war." In Zukunft werde es so etwas nicht mehr geben: „Er wird das nicht mehr machen."