Salihamidzic: "Keine Angst" vor Lewa und Barca

Für den FC Bayern steht am Dienstag das Wiedersehen mit Robert Lewandowski an. Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht im STAHLWERK Doppelpass über den Showdown gegen den FC Barcelona

Bayern München geht trotz der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga mit Selbstvertrauen in das Wiedersehen mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona in der Champions League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)