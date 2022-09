BVB: "Mein Ziel war weg" - Marwin Hitz über Wechsel, schönsten BVB-Moment und Magath

Marvin Hitz spricht über seine Zeit beim BVB, verrät die Gründe für den Abgang und seinen schönsten Moment, den er kurioserweise auf der Couch erlebte. Außerdem erinnert sich Hitz an eine besondere Geste von Felix Magath und scherzt über ein mögliches Aufeinandertreffen in der Champions League.

Hitz: „Dann hilfst du der Mannschaft nicht mehr weiter“

Nachdem er die vergangene Saison auf der Bank verbracht hatte, zog Hitz diesen Sommer einen Schlussstrich und verließ Deutschland nach 14 Jahren in Richtung Heimat. Entscheidend dabei war die Perspektive auf mehr Spielzeit: „Mein Ziel war weg und wenn du als Sportler kein Ziel mehr hast, obwohl du körperlich in Topform bist, dann musst du gehen. Dann hilfst du der Mannschaft nicht mehr weiter.“

Hitz war sich nicht mehr davon überzeugt, seiner Rolle als Backup vollständig gerecht werden zu können, denn „als Ersatztorwart musst du immer hundertprozentig da sein für den Moment, in dem du gebraucht wirst.“ Er gestand: „Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich in dieser Rolle hundert Prozent für die Mannschaft und den Verein geben kann. Deshalb habe ich mich entschieden, eine neue Aufgabe zu suchen, die mich körperlich und mental komplett fordert. Das ist jetzt der Fall.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

An seine Zeit beim BVB erinnert sich Hitz dennoch gerne. „Ich hatte eine super Zeit in der Bundesliga mit vielen schönen Erlebnissen. Aber ich brauchte diese neue Herausforderung“, meinte Hitz, der seinen größten BVB-Moment nicht auf dem Platz erlebte.

Gemeint ist das Pokalfinale 2021, das Hitz wegen einer Verletzung verpasste, nachdem er zuvor alle Pokalspiele absolviert hatte. „Also fieberte ich mit meiner Familie vor dem Fernseher mit“, erzählte der Torwart: „Als es zur Pause gegen Leipzig schon 3:0 stand, feierten meine Kinder in BVB-Trikots schon den Sieg. Ich habe erst beim Schlusspfiff mitgejubelt, dann sind wir alle glücklich ins Bett gegangen.“ Dortmund gewann am Ende 4:1 gegen Leipzig.

„Felix Magath hat mich am stärksten geprägt. Er war mein erster Trainer in Deutschland, ich bin unter ihm erwachsen und richtig fit geworden. Magath hat mir Zeit gegeben, mich körperlich in Bundesligaform zu bringen“, erzählte Hitz. „Aber auch für meine mentale Entwicklung war er das Beste, was mir passieren konnte. Er fordert sehr viel, aber wenn du es bei ihm schaffst, hast du fürs Leben gelernt“, zeigte sich Hitz auch heute noch dankbar für seinen ehemaligen Trainer.