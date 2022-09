Ringer-WM: Wagner in Hoffnungsrunde ausgeschieden

Kein Medaille für den deutschen Ringer Hannes Wagner. Er ist in der Hoffnungsrunde ausgeschieden.

Der deutsche Ringer Hannes Wagner (Klasse bis 87 kg) hat bei den Weltmeisterschaften in Belgrad keine Chance mehr auf eine Medaille. In der Hoffnungsrunde unterlag der 27-Jährige vom AC Lichtenfels am Sonntagvormittag dem Schweden Alex Kessidis mit 1:6.