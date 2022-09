FC Chelsea: Bizarrer Vorschlag an Thomas Tuchel? Deutscher sollte im 4-4-3 mit 12 Spielern spielen

Nach der Entlassung vom Thomas Tuchel beim FC Chelsea kommen immer mehr Details über die Trennung ans Licht. So sollen die neuen Chelsea-Bosse dem Deutschen einen fragwürdigen Vorschlag gemacht haben.

Nach der Champions-League-Pleite bei Dinamo Zagreb trennten sich die Bosse des Premier-League-Klubs von ihrem deutschen Trainer. Graham Potter tritt die Nachfolge an.

Inzwischen kursieren immer mehr Gerüchte über die Trennung in den englischen Medien. Von einem Zerwürfnis zwischen Tuchel und den Besitzern um Todd Boehly ist die Rede. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Chelsea-Bosse bestreiten peinlichen Vorschlag

Laut The Athletic kam es im Sommer zu einigen bemerkenswerten Szenen, die ein Grund für die spätere Trennung gewesen sein könnten. Kaum zu glauben: So sollen die Bosse ihrem Trainer tatsächlich den Vorschlag gemacht haben, künftig in einem 4-4-3 zu spielen, das heißt: mit zwölf Spielern statt der erlaubten elf.