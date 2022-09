Steiner über Schumacher: "Ihm fehlt die Konstanz"

Teamchef Günther Steiner hat erneut die Zukunft von Mick Schumacher beim Formel-1-Rennstall Haas offen gelassen. „Wir sind am überlegen, was das Beste für die Entwicklung des Teams ist. Schauen wir nur auf die Technik oder auch das fahrerische Element? Ich sage ehrlich, wir wissen nicht, ob Mick bleiben wird oder nicht“, sagte Steiner im Speedweek -Interview. ( Teamwertung Formel 1 )

Schumacher habe in Kanada, England und Österreich "sehr gute Rennen geliefert. Ihm fehlt aber die Konstanz, er müsste öfters starke Leistungen bringen", sagte Steiner: "Wir haben es in der Fahrerfrage nicht eilig, und Mick hat noch Chancen zu zeigen, was er kann."