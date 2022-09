RB Leipzig: Eberl hatte schon abgesagt! Mintzlaff kündigt Gespräche an

Max Eberl gilt als der heißeste Kandidat auf den Sportdirektor-Posten bei RB Leipzig. Nun kündigt Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff Gespräche über Eberl an.

In die Verhandlungen über eine Verpflichtung von Max Eberl als Sportdirektor bei RB Leipzig kommt Bewegung.

„Wir sind an einem Punkt, dass wir wollen und dass Max möchte. Wir werden in den nächsten Tagen die Gespräche mit Herrn Schippers führen“, sagte Mintzlaff am Sonntag bei Bild Live: „Dann gucken wir, ob wir zusammenkommen.“ (BERICHT: Stindl übt Eberl-Kritik)