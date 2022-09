Bundesliga: Fliegt Thomas Reis jetzt? Was gegen den Bochum-Trainer spricht

Reis kämpferisch: „Gehe normal meiner Arbeit nach“

Das 1:3 war nun schon die sechse Bundesliga-Pleite in Folge, fünf Punkte beträgt der Abstand in der Tabelle auf das rettende Ufer, das Torverhältnis ist mit 4:18 richtig schlecht – die Blau-Weißen verlieren immer mehr den Anschluss. Ein Sieg nächste Woche gegen den 1. FC Köln ist beinahe Pflicht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis und Patrick Fabian, der neue Geschäftsführer Sport, werden sich in diesen Stunden sicher beraten und ganz genau abwägen, ob es den im auf Erfolg getrimmten Fußballgeschäft so oft herbeigeschworenen neuen Impuls Bedarf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Was die Derby-Pleite für Reis persönlich bedeuten könnte und ob er noch die Rückendeckung der Bosse spürt, fragte ihn SPORT1 am Samstagabend auf der Pressekonferenz. Die kämpferische Antwort: „Ich habe mit den Bossen in dieser Woche gar nicht gesprochen“, gestand der 48 Jahre alte Ex-Profi. „Meine Aufgabe ist es, auf Spiele vorzubereiten. Ich gehe ganz normal meiner Arbeit nach. Was jetzt passiert, kann ich sowieso nicht beeinflussen.“