Formel 1: Ferrari-Teamchef Binotto entschuldigt sich in Monza - Japan sauer nach "Tsunami"-Spruch

Dieser Spruch von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto kam in Japan alles andere als gut an.

Der Italiener hatte AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport scherzhaft als „Tsunami“ bezeichnet, weil er in der Formel 1 häufig in Zwischenfälle verwickelt ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So hatte Tsunoda beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort mit seinem Ausfall zuletzt eine möglicherweise rennentscheidende Safety-Car-Phase verursacht (Rennen in Monza am So. ab 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).