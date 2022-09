Radsport: Gestürzter Roglic nach erhobenen Vorwürfen selbst in der Kritik

Der Beschuldigte ließ das so nicht auf sich sitzen. „Ich denke nicht, dass die Vorwürfe fair sind. Ich habe mir mit meinem Team die Bilder heute Abend nochmal angeschaut und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Es war nur ein Renn-Unfall“, schrieb er auf Twitter.

In der Radsport-Szene kommt Roglics Kritik ohnehin nicht gut an. In den sozialen Netzwerken bekommt er selbst reichlich Kritik für die erhobenen Vorwürfe - und auch ein früherer deutscher Rad-Star hat dafür kein Verständnis.