Schröder nach Viertelfinaleinzug selbstkritisch

„Im Endeffekt haben wir den Sieg geholt. Das freut mich natürlich. Aber wir haben echt nicht diszipliniert gespielt“, sagte der Kapitän der deutschen Basketballer am Samstag nach dem mühevollen Einzug ins Viertelfinale der Heim-EM: „Wir schauen uns natürlich die Videos an und gucken, wie wir besser werden können in den Situationen.“

Schröder: „Das müssen wir einfach abliefern“

In der Runde der letzten Acht bekommt es Deutschland am Dienstag mit Turnierfavorit Griechenland um den zweimaligen NBA-MVP Giannis Antetokounmpo oder Tschechien zu tun. Für das Viertelfinale gab Schröder die Marschrichtung vor.

„Wir haben gezeigt, was wir können. Wie wir verteidigen und wie wir in der Offensive spielen“, sagte der aktuell vereinslose NBA-Spielmacher: „Das müssen wir einfach abliefern. Wenn wir das tun, haben wir immer gute Chancen.“

Lo appelliert an die Berliner

Nachdem in der Gruppenphase von Köln rund 18.000 Zuschauer pro Spiel die deutschen Partien zu Basketball-Festen gemacht hatten, hielten sich die 12.938 Zuschauer am Samstag in der nicht ausverkauften Berliner Arena am Ostbahnhof (Kapazität: 14.500) noch arg zurück.