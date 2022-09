US Open: Swiatek gewinnt gegen Jabeur dritten Grand-Slam-Titel

Die 21 Jahre alte Polin gewann das erst im zweiten Satz umkämpfte Duell mit der sieben Jahre älteren Tunesierin Ons Jabeur am Samstag mit 6:2, 7:6 (7:5) und triumphierte erstmals in New York. (NEWS: Alles zum Tennis)

US Open: Swiatek Ons triumphiert über Ons Jabeur

Jabeur, die „Ministerin des Glücks“ in ihrer Heimat genannt wird, blickte der Partie bei sonnigem Wetter in New York mit großer Entschlossenheit entgegen. „Ich will alles auf dem Platz lassen und hoffentlich kann ich gewinnen“, sagte sie unmittelbar vor dem Betreten des Platzes. „Ich bin bereit“, entgegnete Swiatek. Und stellte dies von Beginn an unter Beweis.