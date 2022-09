Zoff zwischen Darts-Stars! Van den Bergh irritiert von Peter Wright

Das einst so gute Verhältnis zwischen den Darts-Profis Peter Wright und Dimitri Van den Bergh ist spürbar abgekühlt. Jetzt spricht der Belgier erstmals über die Gründe dafür.

Wie Van den Bergh dem belgischen Portal Het Laatste Nieuws bestätigte, sprechen die beiden Spieler nicht mehr miteinander: „Ich habe ihn letzte Woche in Budapest gesehen, aber wir haben nichts miteinander gesprochen.“ (NEWS: Cullen gewinnt Hungarian Darts Trophy)

„Er hat mich tatsächlich für drei Monate in sein Haus aufgenommen, eine großartige Erfahrung“, erinnerte sich Van den Bergh an die Anfänge der Corona-Pandemie, als er bei Wright wohnte.

„Keine Ahnung, was in seinem Kopf vor sich geht“

„Ich erwarte keine Geste von ihm, aber ich möchte einfach, dass er sich normal verhält“, forderte der Belgier, für den die Gründe von Wrights Verhalten nicht eindeutig sind: „Vielleicht ist Eifersucht im Spiel? Keine Ahnung, was in seinem Kopf vor sich geht.“ (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)