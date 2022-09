Vor brisantem BVB-Duell: Das gab Rose RB mit auf den Weg

Dies zeigte auch gleich der Auftritt gegen den Vizemeister, bei dem RB Borussia Dortmund regelrecht vorführte und am Ende mit 3:0 deutlich besiegte . „Es ist manchmal nicht zu erklären. Es war wichtig, dass wir als Mannschaft weiter nach vorne schauen. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, haben einiges im System geändert. Marco hat an den Basics gearbeitet und unsere Köpfe freibekommen. Heute haben wir es sehr gut gemacht“, erklärte RB-Kapitän Willi Orban nach dem Sieg.

RB „musste“ gegen den BVB gewinnen

Der Nationalspieler zeigte sich extrem erleichtert, nachdem RB in der Liga zuvor nur ein Spiel gewinnen konnte: „Es fühlt sich gut an, wieder zu gewinnen. Wir haben gezeigt, was in uns steckt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)