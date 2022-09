Nach Jubel: Schalke-Star Polter reagiert cool auf Beleidigungen

Gegen den VfL Bochum gelingt Schalke der ersehnte erste Sieg. Der Ex-Bochumer Sebastian Polter setzt den Schlusspunkt und jubelt ausgelassen - was nun für Ärger bei einigen Fans sorgt.

Es lief bereits die Nachspielzeit, Schalke führte bereits durch Dominik Drexler (38.) und ein Eigentor von Bochums Masovic (73.) mit 2:1. Schiedsrichter Felix Zwayer sprach den Schalkern einen Freistoß aus dem Halbfeld zu, den Tobias Mohr perfekt in den Strafraum brachte. Dort stieg der zuvor eingewechselte Ex-Bochumer Sebastian Polter in die Luft und köpfte zur Entscheidung ein.

Polter bejubelt Treffer emotional

Das gefiel den Fans des VfL Bochum so gar nicht, was Polter in den sozialen Medien zu spüren bekam. Der Stürmer selbst reagierte cool und teilte einem User mit, er wisse, wie einige Bochum-Anhänger über ihn denken.