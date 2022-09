Sieg gegen Rostock: Düsseldorf klettert auf Platz vier

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga Anschluss an die Spitzengruppe gehalten.

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang Hansa Rostock verdient mit 3:1 (2:0) und kletterte durch den vierten Saisonsieg auf Platz vier. Rostock bleibt nach der dritten Niederlage in Folge Zwölfter.