Darum spielt Bayern-Juwel Tel immer mit Hand-Bandage

Vier Bayern-Stars spielten beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart mit dick einbandagierten Händen. SPORT1 verrät, was dahintersteckt.

Das hatte nicht in allen Fällen medizinische Gründe. So trägt Stürmer-Juwel Tel nach SPORT1-Informationen in jedem Spiel bewusst eine Hand-Bandage.