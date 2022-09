Bundesliga: FC Schalke 04 – VfL Bochum 1848, 3:1 (1:0)

Für Takuma Asano war der Einsatz nach vier Minuten vorbei. Für ihn wurde Gerrit Holtmann eingewechselt. 62.041 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Schalke schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Dominick Drexler zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Durchgang zwei lief Saidy Janko anstelle von Cristian Gamboa für den VfL auf. Simon Zoller traf zum 1:1 zugunsten des Gasts (52.). Erhan Masovic erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem FC Schalke 04 durch einen Selbsttreffer das 2:1 (73.). In der Schlussphase nahm Thomas Reis noch einen Doppelwechsel vor. Für Zoller und Philipp Förster kamen Patrick Osterhage und Jordi Osei-Tutu auf das Feld (78.). Kurz vor Schluss traf Sebastian Polter für S04 (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Schalke Bochum 3:1.