Basketball-EM: Deutschland im Viertelfinale nach Krimi gegen Montenegro - Schröder top

Schröder und Daniel Theis kehrten in die Starting Five zurück, nachdem Bundestrainer Gordon Herbert beide im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (106:71) geschont hatte. Nick Weiler-Babb fehlte erneut mit Schulterproblemen, für den gebürtigen Amerikaner stand Andreas Obst beim Tip-off auf dem Parkett.

Deutschland schwächelt - und verliert Wagner

Im erst dritten Länderspiel gegen die Montenegriner, zuvor hatte es zwei Niederlagen gesetzt, hatten Herberts Schützlinge alles im Griff und zogen kontinuierlich davon. Früh war die Führung zweistellig (21:10/11.), noch vor der Pause betrug sie erstmals mehr als 20 Punkte (40:19/18.). Schröders Wurf fiel weiter nicht, doch der Spielmacher führte klug Regie und setzte seine Mitspieler immer wieder sehenswert in Szene. Beim Gang in die Kabine stand der Braunschweiger bei sieben Assists.

Das in der Gruppenphase noch so überragend agierende Team von Bundestrainer Gordon Herbert kam jedoch schwach aus der Pause. So waren sie zwischenzeitlich bereits mit komfortablen 24 Punkten in Führung, ehe die Partie doch noch zu kippen drohte und der Gegner Mitte des letzten Viertels bis auf fünf Zähler herangekommen war (64:69). (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)