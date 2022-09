Robert Lewandowski bei FC Barcelona nicht in der Startelf - und dann mit Tor

Robert Lewandowski sitzt nach seinem Rekord-Hattrick in der Champions-League-Partie gegen Viktoria Pilsen zunächst auf der Bank. Nach seiner Einwechslung trifft er.

Im Ligaspiel gegen Schlusslicht FC Cadiz (JETZT im LIVETICKER) ließ Trainer Xavi den polnischen Nationalspieler zunächst auf der Bank Platz nehmen. Ein Novum für den ehemaligen Bayern-Star, seitdem er in Diensten des spanischen Top-Teams steht. Stattdessen stürmte Memphis Depay von Beginn an für die Blaugrana, die mit einem Erfolg gegen den Aufsteiger an die Tabellenspitze springen können.