Eishockey, Champions League: Red Bull München vorzeitig im Achtelfinale

Der Vizemeister siegte am Samstag vor allem dank eines furiosen zweiten Drittels gegen Slovan Bratislava mit 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). Fünf Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war es für das Team von Coach Don Jackson der vierte Sieg im vierten Spiel in der Gruppe C. (SERVICE: Die CHL-Tabellen)