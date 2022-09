Schiri Brand verteidigt nicht gegebenen Elfer

Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) hat seine Entscheidung in der 82. Minute, auf einen vermeintlichen Handelfmeter, verteidigt.

Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) hat vehement seine Entscheidung, in der 82. Minute des Fußball-Bundesligaspiels zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen (2:2) nach einem vermeintlichen Handspiel von Bayer-Abwehrspieler Odilon Kossounou nicht auf Elfmeter zu entscheiden, verteidigt. Er hatte sich die Szene nicht mehr am Spielfeldrand in der Video-Wiederholung angeschaut, sondern war bei seinem ersten Eindruck auf dem Spielfeld geblieben.