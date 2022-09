Als Zuschauer: Drugovich holt Titel in der Formel 2

Rennfahrer Felipe Drugovich (MP Motorsport) hat den Titel in der Formel 2 gewonnen - als Zuschauer an der Boxenmauer.

Rennfahrer Felipe Drugovich (MP Motorsport) hat den Titel in der Formel 2 gewonnen - als Zuschauer an der Boxenmauer. Der Brasilianer musste beim Sprintrennen in Monza nach einer Kollision nach dem Start, bei dem seine Radaufhängung gebrochen war, aufgeben und blieb ohne Punkte, dennoch ist der 22-Jährige nicht mehr von Platz eins in der Gesamtwertung zu verdrängen.