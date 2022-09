Anzeige

Max Kruse bei VfL Wolfsburg aussortiert - Kovac greift durch Kovac: Kruse nie mehr für Wolfsburg

Nach Breitseite im Doppelpass: Kruse schlägt zurück

Niko Kovac greift durch und stellt Max Kruse aufs Abstellgleis. Der Trainer des VfL Wolfsburg verkündet, der 34-Jährige werde kein Spiel mehr für die Wölfe bestreiten. Die künftige Trainingssituation klingt brisant.

Zuletzt hatte er noch zweimal im Kader gestanden, doch nun ist klar: Max Kruse ist Geschichte beim VfL Wolfsburg.

Nachdem der Offensivspieler beim 1:0-Sieg der Niedersachsen gegen Eintracht Frankfurt etwas überraschend auf dem Spielberichtsbogen gefehlt hatte, erklärte Wölfe-Trainer Niko Kovac bei Sky: „Er war heute nicht dabei und wird auch in Zukunft nicht dabei sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kruse habe die Möglichkeit gehabt, „der Mannschaft zu helfen, aber er hat ihr nicht geholfen“, sagte Kovac weiter, der „100-prozentige Identifikation mit dem Klub“ verlangte.

Eine Eigenschaft, die Kruse dem Vernehmen nach abging. Sportdirektor Marcel Schäfer hatte Kruses Fehlen gegen Frankfurt zunächst noch eher lapidar kommentiert: „Wir haben die Entscheidung getroffen, das war nicht einfach.“

Später präzisierte Schäfer: „Spielen wird er nie wieder für den VfL Wolfsburg.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kovac: Kruse nicht mehr für VfL Wolfsburg

Kovac fügte nach Abpfiff an. „Es ist so, dass wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass Max uns in der jetzigen Situation nicht hilft.“

Von dem 34-Jährige gebe es „keine Impulse, kein konstruktives Miteinander, dass er dem Team hilft. Wir haben ihm mitgeteilt, dass er für uns in Zukunft keine Rolle spielen wird. Kein Spiel mehr!“

Kruse hatte sich zuletzt wiederholt kritisch mit seiner Rolle bei den Wölfen unter Kovac geäußert. In den letzten Spielen gehörte der Routinier zur ersten Elf, konnte allerdings kaum Akzente setzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein Wechsel vor Ende des Transferfensters hatte sich indes nicht realisieren lassen. Kruses Vertrag in Wolfsburg läuft am 30. Juni kommenden Jahres aus. Seit 30. Januar 2022 steht er in Diensten des Werksklubs.

Brisant: Kruse darf weiter mittrainieren

Pikant: Mittrainieren in Wolfsburg darf Kruse weiterhin.

„Wir respektieren die Verträge der Spieler“, so Schäfer, begründete die Verbannung für sämtliche Punktspieler aber damit, auf Leidenschaft und Kampf setzen zu wollen. Wofür Kruse in dieser Phase der Saison in den Augen der Klub-Verantwortlichen offenkundig ungeeignet erscheint.

