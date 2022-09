Thomas Müller nach Bayern-Patzer sauer: "Habe eine schöne Krawatte"

Thomas Müller ist nach dem erneuten Remis des FC Bayern bedient. Der Offensiv-Star nimmt seine Teamkollegen in die Pflicht.

Thomas Müller war genervt, als er nach dem 2:2 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am 6. Spieltag der Bundesliga zum Interview bei Sky erschien.

„Heute bin ich zum ersten Mal in dieser Spielzeit sauer. Sauer auf uns selbst", betonte der Nationalspieler nach dem dritten Bundesliga-Remis in Folge: „Wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, und das ist unser Anspruch, und wir sind nicht Tabellenführer, da musst du bis ans Letzte gehen - bis zur letzten Minute. Englische Wochen hin oder her"

In der Nachspielzeit hatten die Münchner, die den schlechtesten Liga-Start seit zwölf Jahren hinlegten, noch den Ausgleich kassiert. Serhou Guirassy verwandelte einen von Matthijs de Ligt an ihm verursachten Elfmeter.

Müller: „Habe eine schöne Krawatte heute“

„Dieses Gegentor zu kassieren …“, echauffierte sich Müller, der in der 69. Minute ausgewechselt wurde: „Dass wir Stuttgart überhaupt nochmal einen Ball kontrolliert in unseren Strafraum schlagen lassen.“

Es habe offenbar am „Bewusstsein für unsere aktuelle Punktesituation" gemangelt. Es gehe darum, „wie weit sind wir gallig und griffig. Da habe ich eine schöne Krawatte heute."

Müller schloss: „Wenn wir so schnell wie möglich an die Tabellenspitze wollen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“