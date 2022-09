Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05, 4:1 (0:0)

Für Jonathan Burkardt war der Einsatz nach 14 Minuten vorbei. Für ihn wurde Delano Burgzorg eingewechselt. Kurz vor der Pause stellte Schlager (Hügelsheim) noch Alexander Hack vom FSV mit glatt Rot vom Platz (41.). Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In Durchgang zwei lief Niklas Tauer anstelle von Burgzorg für Mainz auf. Zum Seitenwechsel ersetzte Stanley Nsoki von Hoffenheim seinen Teamkameraden Kevin Akpoguma. Andrej Kramaric trug sich in der 52. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 65. Minute stellte Bo Svensson um und schickte in einem Doppelwechsel Edimilson Fernandes und Jae-Sung Lee für Leandro Barreiro und Angelo Fulgini auf den Rasen. Grischa Prömel erhöhte für die TSG 1899 Hoffenheim auf 2:0 (69.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Munas Dabbur, als er das 3:0 für das Heimteam besorgte (80.). Für das 1:3 des 1. FSV Mainz 05 zeichnete Dominik Kohr verantwortlich (83.). Die TSG baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Pavel Kaderabek in der 90. Minute traf. Am Ende verbuchte Hoffenheim gegen den FSV einen Sieg.