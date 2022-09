Bundesliga: Hertha BSC – Bayer 04 Leverkusen, 2:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Kerem Demirbay brachte Bayer in der 49. Spielminute in Führung. Suat Serdar beförderte das Leder zum 1:1 der Hertha in die Maschen (56.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Marco Richter sorgen, dem Sandro Schwarz das Vertrauen schenkte (66.). Dass Hertha BSC in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marco Richter, der in der 74. Minute zur Stelle war. Leverkusen stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Robert Andrich, Sardar Azmoun und Odilon Kossounou für Callum Hudson-Odoi, Demirbay und Jeremie Frimpong auf den Platz. Jetzt erst recht, dachte sich Patrik Schick, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (79.). Mit einem Doppelwechsel holte Sandro Schwarz Wilfried Kanga und Dodi Lukebakio vom Feld und brachte Davie Selke und Marton Dardai ins Spiel (81.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Hertha und Bayer 04 Leverkusen die Punkte teilten.