Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Dortmund, 3:0 (2:0)

Die 47.067 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Willi Orban brachte Leipzig bereits in der sechsten Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Dominik Szoboszlai die Führung des Heimteams aus. Mit der Führung für die Mannschaft von Marco Rose ging es in die Halbzeitpause. In der 59. Minute änderte Edin Terzic das Personal und brachte Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko mit einem Doppelwechsel für Marius Wolf und Julian Brandt auf den Platz. Mit Abdou Diallo und Emil Forsberg nahm Marco Rose in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Josko Gvardiol und Amadou Haidara. Haidara besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für RB Leipzig (84.). Letztlich fuhr RB einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.