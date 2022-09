Kramaric verschießt - und trifft: TSG beendet Negativserie

Die TSG Hoffenheim springt durch einen Heimerfolg gegen Mainz 05 in die Spitzengruppe der Bundesliga. Andrej Kramaric verschießt zunächst einen Elfer kläglich, wird dann aber noch zum Helden.

Die TSG Hoffenheim hat ihre schwarze Serie gegen zehn Mann des FSV Mainz 05 beendet und springt vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Nach drei Heim-Niederlagen gegen den FSV in Folge gewannen die Kraichgauer am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:1 (0:0) gegen die lange in Unterzahl spielenden Mainzer.