Rose-Rache am BVB geglückt! RB Leipzig schlägt Borussia Dortmund

Warum Rose eigentlich nicht in Leipzig Trainer werden wollte

Rose trifft auf seinen Nachfolger

Rose betonte bei Sky nach dem Spiel, dass er „nullkommanull“ Genugtuung verspüre: „Ich war sehr gerne bei dem Verein. Das ist ein toller Verein. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Es hat am Ende irgendwo nicht mehr gepasst, ich musste gehen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Edin. Ich wünsche dem BVB, den Jungs persönlich, alles Gute.“

Orban und Szoboszlai treffen - Hummels auf der Bank

Orban traf nach einer Szoboszlai-Ecke per Kopf für die auf zwei Positionen veränderten Leipziger und profitierte dabei auch von einem Sekundenschlaf von Nico Schlotterbeck, der wie schon zuletzt in der Champions League beim 3:0 gegen den FC Kopenhagen neben Niklas Süle (Startelf-Debüt in der Bundesliga) verteidigte. Mats Hummels saß erneut auf der Bank.